В МАГАТЭ предупредили о последствиях аварии на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС за последние 15 месяцев семь раз отключалась от внешних источников питания и переходила на аварийные дизельные генераторы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в моменты отключения от внешнего электроснабжения станции приходилось полагаться на аварийные генераторы, которые являются последней линией защиты от ядерной аварии, они помогают обеспечить необходимый уровень охлаждения установки реактора и отработанного топлива.

«Последнее, седьмое, отключение произошло всего неделю назад», — заявил Гросси.

По его словам, везением является то, что на атомной электростанции до сих пор не было ядерных аварий, но, по его словам, «однажды удача может отвернуться». Ядерная или радиологическая авария на ЗАЭС будет иметь катастрофические последствия для жителей Украины, РФ, соседних стран, добавил он.

Ранее представитель постпредства Швейцарии, председательствующей в мае в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, Пьер Гобе заявил, что СБ ООН 30 мая проведет встречу по безопасности Запорожской АЭС, с докладом выступит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.