Гладков: один человек погиб, двое пострадали при обстреле пункта временного размещения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения (ПВР), в котором находились старики и дети. Об этом он написал в Telegram-канале.

Согласно сообщению Гладкова, в результате обстрела погиб охранник учреждения Виталий Алексеевич. Еще два человека был ранены — сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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Губернатор уточнил, что три прямых попадания пришлись на жилой и административный корпус санатория, а также на территорию проходной. Была пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Были также посечены два легковых автомобиля.

По словам Гладкова, в атакованном ПВР размещались жители Середы, которые уже более года отселены из своего населенного пункта.

Ранее губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных муниципальных образований Шебекенского округа.

29 мая Гладков писал в своем Telegram-канале, что за сутки Вооруженные силы Украины обстреляли регион более 300 раз.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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