Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

В двух областях Украины — Днепропетровской и Николаевской — а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно данным ведомства, сирены тревоги в вышеуказанных регионах зазвучали в 18:28 по местному времени (совпадает с мск).

Ночью 30 мая воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Спустя несколько часов в Киеве прозвучали взрывы. По данным Киевской городской военной администрации, в украинской столице сработала система противовоздушной обороны.

10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.