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Гладков сообщил об обстреле пункта размещения эвакуированных жителей региона

Гладков: ВСУ обстреляли белгородский пункт временного размещения отселенных жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных муниципальных образований Шебекенского округа. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Не добрый вечер сегодня. ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекенского округа. Погибли раненые люди, отменил прямой эфир, надеюсь, что все жители поймут меня», — заявил Гладков.

Он добавил, что выехал на место происшествия, а подробности сообщит позже.

29 мая Гладков написал в своем Telegram-канале, что за сутки Вооруженные силы Украины обстреляли регион более 300 раз.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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