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Путин заявил о стремлении властей Украины нарушить функционирование ЗАЭС

Путин: Украина пытается дезорганизовать работу на Запорожской АЭС

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Центра «Зотов» в Москве заявил, что украинские власти стремятся нарушить функционирование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова приводит ТАСС.

«Граждане Украины <...> должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что существует ряд иных угроз со стороны ВСУ, в частности, попытки дезорганизовать работу на ЗАЭС или использовать «какие-то грязные устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью».

Он напомнил, что ранее уже неоднократно говорилось о подобных стремлениях.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.

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Атака беспилотников на Москву
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