В Минобороны России сообщили о пресечении деятельности украинской ДРГ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российским военным в Харьковской области удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

«В районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — сказал он.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские войска нанесли авиаудары по центральным пунктам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты против Российской Федерации.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.