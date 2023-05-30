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Нарышкин обвинил США в привлечении боевиков ИГ* для контроля ситуации в Сирии

Глава СВР Нарышкин заявил, что США готовят боевиков ИГ на базе для дестабилизации в Сирии

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) на своей военной базе в Сирии для дестабилизации ситуации в стране, передает ТАСС.

По его словам, в США не скрывают своего раздражения успехами Сирии, поэтому американцы стремятся изменить ситуацию в этой стране.

«В качестве привычного инструмента реализации своих подрывных замыслов в американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов, именуемых теперь «умеренной оппозицией»», — заявил Нарышкин, добавив, что управление этой деятельностью осуществляется на базе США «Эт-Танф» у границ Сирии с Иорданией и Ираком.

Глава СВР утверждает, что там обучают десятки боевиков ИГ, а их ряды регулярно пополняют террористы, освобожденные из тюрем северо-восточной части Сирии. Грузовики завозят в лагеря стрелковое оружие, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, рассказал Нарышкин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегами из Сирии, Турции и Ирана заявил, что США создавали «Армию свободной Сирии» с участием боевиков ИГ для дополнительной дестабилизации ситуации в стране.

*   организация запрещена в России
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