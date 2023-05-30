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В США рассказали о будущем Украины без американской помощи

Atlantic: украинцы осознают, что проиграли бы в конфликте с Россией без помощи США

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Kevin Lamarque/Reuters

Граждане Украины прекрасно понимают, что они уже проиграли бы в конфликте с Россией без помощи со стороны США. Такое мнение выразила журналист Кори Шейк в статье для Atlantic.

Шейк рассказала, что общалась с простыми украинцами и политиками во время своей поездки в Киев. Эти люди сказали ей, что прекрасно осознают зависимость их страны от американских властей, оружия и финансовой помощи.

Журналист отметила, что без Соединенных Штатов экономику Украины ждал бы коллапс. Кроме того, американцы предоставляют украинцам вооружение и необходимые разведывательные данные.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что Запад не желает мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжает обострять конфликт на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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