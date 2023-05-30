Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели мужчины при обстреле Шебекинского округа

При обстреле ВСУ Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Трагедия произошла в населенном пункте Графовка. По словам губернатора, мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома попал артиллерийский снаряд. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Жене и матери погибшего понадобилась медицинская помощь.

В результате обстрела Графовки были повреждены 10 жилых домов, хозяйственные постройки и повреждена ЛЭП.

Как заявил Гладков, энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу электричества населению.

Губернатор назвал прошедший день чрезвычайно тяжелым для Шебекинского округа, подчеркнув что произошло большое количество обстрелов.

Ранее Гладков сообщил, что за сутки в регионе было зафиксировано более 300 прилетов со стороны ВСУ. По его данным, Грайворонский городской округ был обстрелян 101 раз, Шебекинский — 116 раз. Кроме того, согласно приведенным им данным, за сутки украинские военные 23 раза обстреляли Волоконовский район.