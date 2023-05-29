В НАТО назвали неприемлемыми столкновения с силами альянса в Косово

В Североатлантическом альянсе подтвердили сообщения о том, что представители контингента из Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) в частично признанном Косово получили ранения в результате столкновений на севере края, передает ТАСС.

«НАТО категорически осуждает неспровоцированные нападения на бойцов KFOR на севере Косова, в результате чего некоторые из них получили ранения. Эти нападения полностью неприемлемы», — заявили в альянсе.

В НАТО потребовали немедленно прекратить «насилие», а также призвали «все стороны воздерживаться от действий, которые будут обострять напряженность, и начать диалог».

В альянсе добавили, что KFOR «примут все необходимые меры» для обеспечения безопасности, а также «продолжат действовать беспристрастно в соответствии со своим мандатом в рамках резолюции СБ ООН 1244 от 1999 года».

Ранее глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что во время столкновений в Косово пострадали 11 итальянских военнослужащих из числа сотрудников KFOR.

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции стали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.