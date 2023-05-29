В Запорожье сообщили о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пытаясь сорвать ротацию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в эфире «Радио 1» сообщил представитель главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные используют дроны-камикадзе с термобарическими боеприпасами.

«Украинский дрон-камикадзе, который попытался атаковать ЗАЭС, был принудительно посажен российской системой радиоэлектронной борьбы. Действия ВСУ направлены на срыв ротации миссии МАГАТЭ, которая должна была состояться 25 мая и перенесена на 26 мая, однако также была сорвана», — рассказал Рогов.

Он добавил, что по маршруту следования экспертов миссии МАГАТЭ ведутся интенсивные обстрелы. Однако, по его словам, Киев утверждает, что российская сторона ведет огонь по самой себе.

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска обстреляли Михайловку в Запорожской области из тяжелых видов вооружения.