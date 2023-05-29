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В Хмельницкой области Украины после ударов был поврежден военный аэродром

Советник командования ВСУ Игнат сообщил о повреждении военного аэродрома после удара

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Никита Цицаги/NEWS.ru/Global Look Press

Советник командования воздушных сил армии Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что ночью по военному аэродрому в Хмельницкой области был нанесен удар.

«Безусловно, противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы… Последствия удара (по аэродрому. — «Газета.Ru») не буду оглашать. Пожар локализован», — сказал он.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки Вооруженные силы РФ на Херсонском направлении уничтожили до 20 солдат Вооруженных сил Украины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30 и три пикапа. Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 124 районах.

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