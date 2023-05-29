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Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

МО РФ: на Херсонском направлении уничтожено до 20 солдат ВСУ, две САУ «Гвоздика» и гаубица

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки Вооруженные силы РФ на Херсонском направлении уничтожили до 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика», гаубицу Д-30 и три пикапа.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 124 районах.

«В районе Берислава в Херсонской области поражен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны. В районе Авдеевки в Донецкой народной республике поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины», — сказал представитель Минобороны РФ.

Также в Министерстве обороны заявили, что за минувшие сутки российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили до 55 солдат ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-20 и два пикапа.

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