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ПВО РФ за сутки перехватили три ракеты Storm Shadow

Минобороны сообщило о перехвате средствами ПВО трех крылатых ракет Storm Shadow за сутки

Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны страны перехватили за сутки три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сводке ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что силы РФ уничтожили 14 беспилотников в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное в ЛНР, Ясное в ДНР и Васильевки, Любимовки и Константиновки в Запорожской области.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за последние сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) МО РФ были перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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