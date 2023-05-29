ПВО РФ за сутки перехватили три ракеты Storm Shadow

Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны страны перехватили за сутки три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сводке ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что силы РФ уничтожили 14 беспилотников в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное в ЛНР, Ясное в ДНР и Васильевки, Любимовки и Константиновки в Запорожской области.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за последние сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) МО РФ были перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.