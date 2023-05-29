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«РВ» сообщила о ракетных ударах ВС РФ по Киеву

«РВ»: российские военные наносят удары по Киеву баллистическими и гиперзвуковыми ракетами

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что при нанесении ракетных ударов по Киеву используются баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Источники канала, связанные с разведкой Вооруженных сил Украины (ВСУ), передают, что российской стороной используются «неизвестные экзотические ракеты». Отмечается, что баллистические ракеты украинские системы противовоздушной обороны «фиксируют лишь в последний момент».

По данным источника «РВ», ракеты летят в сторону Тернопольской области.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в центре Киева и дыме у аэропорта Жуляны.

«Больше 10 взрывов в центре, [система] ПВО работает, люди паникуют, спускаются в метро и подвалы», — рассказали жители журналистами.

С октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

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