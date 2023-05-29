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СМИ: Зеленский боится начинать контрнаступление

Asia Times: Зеленский не решается объявлять контрнаступление ВСУ из опасений поражения

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Lisi Niesner/Reuters

Несмотря на поддержку со стороны Запада, президент Украины Владимир Зеленский не решается объявить контрнаступление против России. Об этом пишет Asia Times.

«Он колеблется, несмотря на оснащенность ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки «Леопард», так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», — говорится в статье.

Ряд экспертов уверены, что Вооруженные силы России в значительной степени превосходят украинские численностью и обладают качественной техникой, добавил обозреватель.

В бригадах, которые планируется задействовать в украинском наступлении, много новобранцев, а это не лучший способ начать большую операцию, Киеву требуются подготовленные кадры, отметили в Asia Times.

Власти Украины уже на протяжении несколько месяцев говорят о подготовке контрнаступления против России. Целью атаки названо возвращение потерянных территорий, в том числе Крыма.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Одесса и Харьков перейдут под контроль Вооруженных сил России в случае разгрома наступающих сил украинской армии.

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Операция на Украине
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