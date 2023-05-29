СМИ: Зеленский боится начинать контрнаступление

Несмотря на поддержку со стороны Запада, президент Украины Владимир Зеленский не решается объявить контрнаступление против России. Об этом пишет Asia Times.

«Он колеблется, несмотря на оснащенность ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки «Леопард», так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», — говорится в статье.

Ряд экспертов уверены, что Вооруженные силы России в значительной степени превосходят украинские численностью и обладают качественной техникой, добавил обозреватель.

В бригадах, которые планируется задействовать в украинском наступлении, много новобранцев, а это не лучший способ начать большую операцию, Киеву требуются подготовленные кадры, отметили в Asia Times.

Власти Украины уже на протяжении несколько месяцев говорят о подготовке контрнаступления против России. Целью атаки названо возвращение потерянных территорий, в том числе Крыма.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Одесса и Харьков перейдут под контроль Вооруженных сил России в случае разгрома наступающих сил украинской армии.