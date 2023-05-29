В Хмельницкой области Украины сообщили о пожаре на военных складах

В Хмельницкой области на Украине поврежден военный объект, ведутся работы по локализации пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале областной государственной администрации.

Согласно сообщению, в ночь на 29 мая российскими силами был нанесен удар по объектам в Хмельницкой области, один из которых — военный.

Уточняется, что сейчас продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранению боевых материальных ценностей.

В ночь на понедельник украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.

28 мая мэр Киева Виталий Кличко заявлял в своем Telegram-канале, что в результате пожара после серии взрывов, которые произошли в украинской столице, был разрушен склад в Голосеевском районе города.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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