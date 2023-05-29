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Силы KFOR оцепили здания муниципалитетов в Косово из-за протестов сербов

Kosovo online: миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово из-за протестов

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Ognen Teofilovski/Reuters

Силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере края. Об этом сообщает портал Kosovo online.

Уточняется, что в понедельник утром несколько сотен людей собрались перед зданиями органов местной власти на севере края, чтобы требовать отведения полиции Косово и отзыва новоизбранных албанских мэров.

Как передает Kosovo online, большое число военных KFOR, оснащенных средствами для разгона демонстраций, распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток, в которых Сербы составляют более 95% населения. Уточняется, что за ними находятся крупные силы косовской полиции, не позволяющие сербам Косово подойти к зданиям.

По информации портала, самая напряжённая обстановка в Звечане. Там толпа попыталась силой пройти к зданию муниципалитета, однако была остановлена полицией.

Ранее сербский министр обороны Милош Вучевич заявлял, что напряженность в Косово к настоящему моменту достигла максимума и может обернуться вооруженным конфликтом. До этого он объявлял о развертывании армии у административной линии с Косово. Министр подчеркивал, что сербской стороне не хочется играть в военные игры.

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