Кадыров заявил о передаче техники бойцам в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал российским бойцам в Донецкой народной республике бронированный автомобиль, квадрокоптеры и антидроновые комплексы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время встречи с командованием 4-х подразделений стало известно, что бронированная машина Toyota Land Cruiser 200, УАЗ, квадрокоптеры разной характеристики и антидроновые комплексы, закупленные РОФ, были переданы бойца ДНР.

Он подчеркнул, что доставку груза обеспечил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев.

Ранее Кадыров заявил, что более 26 тыс. чеченских бойцов направлено в зону специальной военной операции на территории Украины с начала конфликта, более 7 тыс. бойцов в настоящий момент находятся в зоне СВО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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