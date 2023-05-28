Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин утверждает, что в стране идет скрытая гражданская война из-за массовой мобилизации мужчин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Внутри (украинского) общества гражданский конфликт, по сути гражданская война, потому что мужчинам, которых заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор», — считает Соскин.

Он предполагает, что это происходит из-за президента Соединенных Штатов Джо Байдена и руководства Евросоюза.

Ранее Соскин заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ожидает столкновение с главкомом армии страны Валерием Залужным за власть в государстве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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