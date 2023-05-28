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Курский губернатор заявил о пострадавшем после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт: строитель получил контузию после обстрела ВСУ

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины один из жителей региона получил контузию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Во время обстрела со стороны Украины около села Гуево в Суджанском районе получил контузию строитель. Он выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы. В настоящее время ему оказана первая медицинская помощь. Пострадавший оперативно доставлен в областную клиническую больницу в Курск, где его обследуют врачи», — написал Старовойт.

Ранее губернатор Курской области сообщил о гибели строителя в результате обстрела региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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