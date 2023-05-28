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В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 65 военных

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Авиации и артиллерии группировки войск «Центр» за прошедшие сутки удалось ликвидировать на Краснолиманском направлении более 60 украинских военных. Об этом б этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой народной республики...» — уточнил Конашенков.

По его словам, также поражены подразделения, находящиеся в поселениях Невское и Червоная Диброва ЛНР.

Как добавил представитель Минобороны, общие потери на указанном направлении составили до 65 военных Вооруженных сил Украины.

Еще в ходе спецоперации в зоне боевых действий уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Ранее МО России отчиталось о ходе специальной военной операции на Купянском и Краснолиманском направлениях. ВС РФ нанесли урон подразделениям украинской армии неподалеку от сел Масютовка, Тимковка и др.

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Операция на Украине
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