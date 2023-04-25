Генерал Хартман заявил, что США отправили на Украину 43 специалиста по кибербезопасности

Генерал Вооруженных сил США Уильям Хартман на международной конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско заявил, что Вашингтон отправил на Украину 43 специалиста Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) для борьбы с хакерами, передает Reuters.

Как рассказал американский генерал, за последние три года CNMF провели 47 операций в 20 странах по их приглашению, и спрос на это только растет.

В материале говорится, что миссия США по кибербезопасности отражает желание властей страны улучшить сотрудничество с иностранными союзниками в борьбе с киберпреступлениями, которые нацелены на несколько стран, в том числе США.

По словам Хартмана, миссия направила 43 специалиста на Украину, которая борется с российскими кибератаками во время конфликта.

«Мы отправляем группы защиты, и (они) охотятся за общими противниками, находят инструменты и возможности», — сказал Хартман и указал на то, что CNMF тесно сотрудничает с высшим киберорганом США, Агентством кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

18 апреля сообщалось, что в Эстонии стартовали крупнейшие в мире учения НАТО по кибернетической безопасности Locked Shields 2023.