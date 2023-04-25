Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев сообщил, что у РФ не закончились ракеты, снаряды и танки

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что никакие прогнозы о том, что у РФ кончатся снаряды, танки и ракеты, не сбылись. Об этом на сайте марафона «Знание».

По словам политика, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ удалось вывести на принципиально другой уровень.

«В начале того, что случилось в прошлом году, наши недруги все время говорили, мол, вот, у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится», — пояснил Медведев.

Как добавил Медведев, никакой из ранее представленных прогнозов в отношении России и ОПК не воплотился в жизнь.

«Именно потому, что в результате вашей работы, труда огромного количества людей, которое входит в наш ОПК, наш оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень», — считает он.

Также Медведев отмечал, что ОПК России справляется с нагрузкой в связи со специальной военной операцией.

Ранее Медведев пообещал «взбодрить» глав предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях