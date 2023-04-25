Медведев сообщил, что у РФ не закончились ракеты, снаряды и танки

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что никакие прогнозы о том, что у РФ кончатся снаряды, танки и ракеты, не сбылись. Об этом на сайте марафона «Знание».

По словам политика, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ удалось вывести на принципиально другой уровень.

«В начале того, что случилось в прошлом году, наши недруги все время говорили, мол, вот, у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится», — пояснил Медведев.

Как добавил Медведев, никакой из ранее представленных прогнозов в отношении России и ОПК не воплотился в жизнь.

«Именно потому, что в результате вашей работы, труда огромного количества людей, которое входит в наш ОПК, наш оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень», — считает он.

Также Медведев отмечал, что ОПК России справляется с нагрузкой в связи со специальной военной операцией.

Ранее Медведев пообещал «взбодрить» глав предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.