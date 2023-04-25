NYT: украинские военные жалуются на проблемы с координацией крупных подразделений

Украинские военные жалуются на проблемы с координацией крупных подразделений — сложности с нормальной связью и взаимодействием начинаются на уровне выше взвода, сообщает газета The New Tork Times.

«Один украинский солдат, участвовавший в недавней неудачной атаке на юге Украины, сказал, что координировать что-либо выше уровня взвода — подразделения численностью около 30 солдат — по-прежнему чрезвычайно сложно», — указано в сообщении.

Из-за сложности со связью попытки обучить украинские войска ведению общевойскового боя инструкторами НАТО остаются без успеха.

Отмечается, что тяжелые бои под Артемовском и других городах Донбасса привели к тому, что ВСУ истощили свои запасы боеприпасов и потеряли значительную часть боеспособных подразделений.

Ранее в США пришли к выводу, что контрнаступление ВСУ не приведет к сдвигу в конфликте.