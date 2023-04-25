РИА Новости: военнослужащие ВСУ пытаются выходить из Артемовска под видом гражданских

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал в беседе с РИА Новости, что есть военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются выходить из Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Находим мирных, в домах, в подвалах: женщины, дети, дедушки. Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти», — заявил «вагнеровец».

По его словам, недавно был пойман снайпер ВСУ, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из украинского националистического полка «Азов» (организация запрещена в России).

Накануне основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы более чем успешно «перемалывают» подразделения ВСУ в Артемовске.

По его словам, те группы украинских войск, которые в настоящее время находятся внутри города и атакуются российскими войсками, занимают площадь в два километра.

24 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на северо-запад и запад Артемовска.