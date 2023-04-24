Пригожин заявил об успешном «перемалывании» ВСУ в Артемовске

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы более чем успешно «перемалывают» подразделения украинских Вооруженных сил в Артемовске (украинское название — Бахмут). Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

«Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно», — заявил Пригожин.

По его словам, те группы ВСУ, который в настоящее время находятся внутри Артемовска и атакуются российскими войсками, занимают площадь в два километра.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвинулись на северо-запад и запад Артемовска.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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