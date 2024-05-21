Политолог оценил шансы Украины и Молдавии на вступление в ЕС

Заявления о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Европейский союз — лишь «игра» с элитами этих стран, чтобы держать их на «коротком поводке». Такое мнение в интервью Life высказал политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Все это является игрой западных элит, ведущейся для того, чтобы <...> заявлять о том, что эти страны движутся в сторону ЕС, этим обосновывая свою внутреннюю политику как в Молдавии, так и на Украине, и оправдывая любые издержки, с которыми сталкиваются эти страны, двигаясь от России в сторону Запада», — подчеркнул Коровин.

Реальные же перспективы для Киева и Кишинева — слабые, считает эксперт. Уже имея проблемы с Румынией, по его словам, ЕС вряд ли примет в свои ряды ее соседку. Что касается Украины, такого государства больше не существует — и это прекрасно понимают в Брюсселе и в Вашингтоне, добавил он.

21 мая европейское бюро газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов сообщило, что страны Евросоюза 25 июня планируют начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины.

За кулисами европейские и украинские дипломаты интенсивно работают, пытаясь убедить правительство Венгрии дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины, отмечает издание. По словам дипломатов, они обсуждают проблемы венгерских меньшинств на Украине.

17 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна наложила вето на резолюцию европейского Совета по Украине.

Ранее стала известна потенциальная дата вступления Украины в Евросоюз.