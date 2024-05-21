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«Градус опасности высокий»: Матвей Лыков о детстве в Петербурге

Актер Матвей Лыков заявил, что считает свое детство в Санкт-Петербурге опасным

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Матвей Лыков в разговоре с kp.ru признался, что считает свое детство в Санкт-Петербурге крайне опасным.

«Исполняя эту роль, я использовал свой жизненный опыт и свои впечатления. Я человек, который вырос в Санкт-Петербурге в 90-е, в спальном районе. Градус опасности был довольно высокий. После этого все в мире казалось максимально безопасным», — отметил Лыков.

Артист заверил, что может постоять за себя «на международном уровне». По словам Лыкова, он знает, когда можно предпринимать какие-то шаги, а когда этого делать не стоит. Сын звезды «Бандитского Петербурга» Александра Лыкова признался, что воспринимает профессиональные советы от своего отца и других коллег.

«Их мнение мне очень важно, и оно выражается в каждом по-разному. Отец как наставник может давать какую-то конструктивную критику. И ее я принимаю не только от него, но и от других творческих людей, мнение которых для меня имеет значение», — уточнил Лыков.

Ранее сын Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) появился на светском мероприятии на фоне скандала с отцом.

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