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В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадала женщина

Гладков: жительница села Ржевка получила баротравму в результате атаки дрона ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Ржевка, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области. О ситуации в населенном пункте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские военнослужащие нанесли удар по селу при помощи дрона-камикадзе. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на землю и взорвался, в результате чего ранения получила одна женщина.

«В момент воздушной атаки она находилась на открытой территории промышленного предприятия», — уточнил глава субъекта.

Он добавил, что прибывшие на место врачи скорой помощи доставили пострадавшую в больницу №2 в городе Белгороде. Медики диагностировали у нее баротравму, после чего оказали необходимую помощь.

На территории самого предприятия никаких повреждений зафиксировано не было, резюмировал Гладков.

21 мая украинский беспилотник атаковал село Муром, которое также находится в Шебекинском городском округе Белгородской области. Целью дрона ВСУ оказался местный инфраструктурный объект связи, восстановление которого начнется после согласования соответствующих работ с министерством обороны РФ.

Ранее в Белгородской области из-за неосторожного обращения с боеприпасом пострадал ребенок.

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