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Пригожин: ВСУ пойдут в наступление после взятия российскими силами Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в контрнаступление после полного взятия российскими войсками Бахмута (Артемовск). Заявление Пригожина было опубликовано в Telegram-канале медиагруппы «Конкорд».

«Я образно говорю «в этот день», это может быть плюс несколько дней, плюс неделя. Но очень близко, потому что у украинцев выставится огромное количество войск», — заявил основатель ЧВК.

По словам Пригожина, такой выбор точки отсчета для наступления связан с дождливой погодой, из-за которой сейчас танки могут передвигаться только по дорогам, а также с тем, что президент Украины Владимир Зеленский намерен привязать контрнаступление к 9 Мая, «поскольку у нас психическая зависимость от праздников».

«Как только будет взят Бахмут, Зеленскому будет необходима величайшая победа. <..> Зеленскому надо ударить без промаха, и он, как бы его ни критиковали, делает это высокопрофессионально», — заявил бизнесмен.

Ранее Пригожин заявил об «успешном перемалывании» ВСУ в Бахмуте.

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