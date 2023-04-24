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Военный эксперт Марочко заявил, что Киев потерял за неделю 4 тысячи солдат убитыми

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Киев потерял за минувшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков <…> составили более 4000 человек, из них только 10% официально признаны, остальные числятся без вести пропавшие», — отметил Марочко.

Он указал, что в Киеве скрывают от общественности и родственников погибших информацию о военных потерях.

«Родственники <…> вынуждены <…> для получения объективной информации по близким обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР», — добавил эксперт.

Ранее солдат ВСУ рассказал, что только трое из его взвода выжили за день боев за Артемовск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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