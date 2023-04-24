Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военная автоинспекция проверяет исправность транспорта на дорогах в зоне СВО на Украине

В военной автоинспекции (ВАИ) Министерства обороны России заявили о проверке технической исправности военного транспорта на дорогах в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данном участке местности развернут подвижный пункт технического контроля транспортных средств. Он используется для проведения технического осмотра колесных транспортных средств, которые эксплуатируются в зоне проведения СВО, чтобы в кратчайшее время выявить и устранить недостатки», — сказал представитель ВАИ российского оборонного ведомства.

Уточняется, что сотрудники ВАИ проверяют дымность транспортных средств, люфт рулевого управления, световое оборудования и прочие параметры.

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы военной полиции в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах показано, как военнослужащие досматривают армейский грузовик, после чего разрешают его проезд. По словам одного из украинских военных, при досмотре проверке подлежат багажник, салон, пространство под сиденьями, ковриками.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях