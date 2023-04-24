Военная автоинспекция проверяет исправность транспорта на дорогах в зоне СВО на Украине

В военной автоинспекции (ВАИ) Министерства обороны России заявили о проверке технической исправности военного транспорта на дорогах в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данном участке местности развернут подвижный пункт технического контроля транспортных средств. Он используется для проведения технического осмотра колесных транспортных средств, которые эксплуатируются в зоне проведения СВО, чтобы в кратчайшее время выявить и устранить недостатки», — сказал представитель ВАИ российского оборонного ведомства.

Уточняется, что сотрудники ВАИ проверяют дымность транспортных средств, люфт рулевого управления, световое оборудования и прочие параметры.

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы военной полиции в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах показано, как военнослужащие досматривают армейский грузовик, после чего разрешают его проезд. По словам одного из украинских военных, при досмотре проверке подлежат багажник, салон, пространство под сиденьями, ковриками.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.