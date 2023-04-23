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Мэр Донецка Кулемзин: один человек погиб и четыре пострадали при обстреле города ВСУ

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что один человек погиб и еще четыре пострадали в результате обстрела Петровского района города Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По его словам, жертвой атаки стал мужчина 1953 года рождения.

«По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района: по ул. Александра Ульянова пострадал мужчина 1984 г. р., на пл. Победы ранен мужчина 1951 г. р., по ул. Таймырской ранена женщина 1957 г. р.», — написал градоначальник в Telegram.

Он также заявил, что в результате обстрела была ранена женщина 1954 года рождения.

23 апреля сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск были повреждены дома и газопровод.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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