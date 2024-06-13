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В МИД РФ предложили министру обороны Греции посетить Мариуполь

Захарова предложила главе минобороны Греции Дендиасу приехать в Мариуполь

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила главе минобороны Греции Никосу Дендиасу приехать в Мариуполь, чтобы поговорить с проживающими там греками. Так она прокомментировала слова министра об исчезновении в городе греческой диаспоры, пишет ТАСС.

По словам Захаровой, Дендиасу нужно посетить Мариуполь, чтобы «убедиться в абсурдности своих слов». По ее словам, живущим в городе грекам предоставлены все возможности для того, чтобы они могли сохранить и приумножить свои культурные традиции.

«В Мариуполе в феврале уже текущего года зарегистрирована первая на территории ДНР региональная национально-культурная автономия греков», — заявила представитель МИД.

До этого депутат Государственной думы Сергей Миронов заявил о многочисленных жалобах на засилье мигрантов от жителей Мариуполя. По его словам, в этом городе национальный состав жителей веками складывался из представителей разных этносов, в том числе русских, греков, украинцев, армян, евреев, итальянцев.

При этом лидер партии «Справедливая Россия — За правду» обратил внимание, что за несколько месяцев Мариуполь «заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам». В связи с этим он считает, что это может быть «лучшим подарком укронацистской пропаганде».

Ранее Греция расторгла контракт с РФ на техобслуживание ЗРК «Тор» и «Оса».

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