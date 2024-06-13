Путин указал на важность выделения ресурсов на научные мегагранты

Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос об объединении усилий для научных мегагрантов. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом мы решим этот вопрос, где, что объединить и по какой линии направить эти исследования», — сказал Путин, уточнив, что главное, чтобы выделялись «определенные ресурсы» на это направление деятельности.

По мнению российского лидера, сокращение количества мегагрантов даже при увеличении объемов финансирования «имеет минусы».

По словам главы государства, те проекты, которые не вошли в число победителей, не теряют и стараются поднять.

До этого Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне. В декабре намечено начать технологические испытания коллайдера с тестированием его основных систем. На комплексе уже установили более 200 сверхпроводящих магнитов арок колец коллайдера.

Ранее российские ученые облучили семена космической радиацией для проверки их всхожести на МКС.