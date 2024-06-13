Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра мальчика, умершего в кабинете стоматолога, поделилась подробностями трагедии

Красноярка, брат которой умер на приеме у стоматолога, обвинила в трагедии врача

close
100%
Depositphotos

Сестра мальчика, скончавшегося на приеме у стоматолога, рассказала, что медсестра пыталась остановить врача, который дал ребенку слишком много анестезии. Об этом она заявила порталу Sibnovosti.

По словам девушки, пятилетний Антон жил в интернате и попал в ее семью два года назад. Она познакомилась с мальчиком, когда работала в детском доме «Подсолнух», и сама настояла на том, чтобы ее мать усыновила его. Семья добивалась опеки над Антоном больше полугода.

«Он был единственным ребенком, который бегал, прыгал, играл, который хотел жить. Мне его стало очень жалко, я позвонила маме и сказала: «Мам, здесь есть мальчик очень хороший, давай возьмем его к нам в семью»...Врач загубил жизнь ребенку – я этого до сих пор представить не могу», — призналась сестра погибшего.

Красноярка говорит, что несколько лет назад ее братья уже лечили в этой клинике зубы, тогда все прошло хорошо. В случившемся с Антоном она винит анестезиолога, который не стал слушать медсестру. Последняя также утверждает, что в смерти маленького пациента виноват врач.

«Анестезиолог дает анестезию, ребенок уже уснул, у мамы на руках. Медсестра говорит врачу: «Может хватит? Ребенок маленький, весит 18 кг. Может хватит анестезию давать?». Врач ей сказал, что нет, пускай покрепче уснет, побольше анестезии надо. Мама на это обратила внимание, но что она скажет врачам? Она же не специалист», — объясняет девушка.

Во время процедуры приемная мать Антона сидела в коридоре, врачи долго не говорили ей о произошедшем в кабинете стоматолога. Сейчас семья погибшего ждет результаты вскрытия, чтобы узнать точную причину его смерти, и собирается привлечь медучреждение к ответственности.

Напомним, инцидент произошел в частной красноярской клинике «Лорри». По предварительной информации, мальчик с матерью пришли к специалисту на чистку зубов и лечение, процедуры планировалось проводить «во сне», то есть под специальным лекарством. При этом родительница предоставила анализы маленького пациента. Во время процедуры состояние мальчика ухудшилось, реанимировать пациента ни врачам стоматологии, ни скорой помощи не удалось. Ребенок умер. Следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Ранее в Ингушетии семилетний ребенок умер из-за ошибочного диагноза врачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами