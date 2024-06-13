Сестра мальчика, умершего в кабинете стоматолога, поделилась подробностями трагедии

Сестра мальчика, скончавшегося на приеме у стоматолога, рассказала, что медсестра пыталась остановить врача, который дал ребенку слишком много анестезии. Об этом она заявила порталу Sibnovosti.

По словам девушки, пятилетний Антон жил в интернате и попал в ее семью два года назад. Она познакомилась с мальчиком, когда работала в детском доме «Подсолнух», и сама настояла на том, чтобы ее мать усыновила его. Семья добивалась опеки над Антоном больше полугода.

«Он был единственным ребенком, который бегал, прыгал, играл, который хотел жить. Мне его стало очень жалко, я позвонила маме и сказала: «Мам, здесь есть мальчик очень хороший, давай возьмем его к нам в семью»...Врач загубил жизнь ребенку – я этого до сих пор представить не могу», — призналась сестра погибшего.

Красноярка говорит, что несколько лет назад ее братья уже лечили в этой клинике зубы, тогда все прошло хорошо. В случившемся с Антоном она винит анестезиолога, который не стал слушать медсестру. Последняя также утверждает, что в смерти маленького пациента виноват врач.

«Анестезиолог дает анестезию, ребенок уже уснул, у мамы на руках. Медсестра говорит врачу: «Может хватит? Ребенок маленький, весит 18 кг. Может хватит анестезию давать?». Врач ей сказал, что нет, пускай покрепче уснет, побольше анестезии надо. Мама на это обратила внимание, но что она скажет врачам? Она же не специалист», — объясняет девушка.

Во время процедуры приемная мать Антона сидела в коридоре, врачи долго не говорили ей о произошедшем в кабинете стоматолога. Сейчас семья погибшего ждет результаты вскрытия, чтобы узнать точную причину его смерти, и собирается привлечь медучреждение к ответственности.

Напомним, инцидент произошел в частной красноярской клинике «Лорри». По предварительной информации, мальчик с матерью пришли к специалисту на чистку зубов и лечение, процедуры планировалось проводить «во сне», то есть под специальным лекарством. При этом родительница предоставила анализы маленького пациента. Во время процедуры состояние мальчика ухудшилось, реанимировать пациента ни врачам стоматологии, ни скорой помощи не удалось. Ребенок умер. Следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Ранее в Ингушетии семилетний ребенок умер из-за ошибочного диагноза врачей.