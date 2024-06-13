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Стало известно, когда выйдет русский сезон «Последнего героя» с Бородиной

Премьера шоу «Последний герой. Русский сезон» с Бородиной состоится 29 июня

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Пресс-служба ТВ-3

Премьера реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» состоится 29 июня на телеканале ТВ-3. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Легендарное реалити ломает стереотипы и впервые снимается в России, на берегу Телецкого озера на Алтае. И это выживание участники и зрители запомнят надолго!» — уверяют создатели.

Ведущей проекта стала Ксения Бородина. Всего в шоу примут участие 14 человек. По правилам программы участники разделятся на племена и будут соревноваться за различные привилегии. Героям предстоит постепенно избавляться от самых слабых конкурентов посредством тайного голосования.

Известно, что в племя «Волков» вошли финалистка «Пацанок» Кристина Захарова, победитель «Выжить в Самарканде» Александр Лось, телеведущий Давид Ниамеди, актриса Ксения Суркова, легкоатлетка Светлана Мастеркова и комик Дмитрий Конышев. За «Медведей» выступают радиоведущая Александра Маслакова, комик Иван Пышненко, блогер Николай Сердюков, ведущий шоу «Охотники за привидениями» Павел Ярыгин, нейрохирург Алан Царикаев и атлет Артем Антипов. Последние два участника пока держатся в секрете.

Участники поборются за приз в размере 5 млн рублей. В рамках шоу они будут мыться в холодном озере, получать 100 граммов гречки в день, научаться пользоваться мачете и многое другое.

Ранее появились новые кадры с Кологривым и Прилучным со съемок сериала «Комбинация».

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