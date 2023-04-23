Экс-советник Кучмы Соскин: Россия ликвидировала элитные отряды ВСУ перед наступлением

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российская армия уничтожила элитные подразделения ВСУ в преддверии ожидаемого весеннего контрнаступления Украины. Он рассказал об этом в своем YouTube-канале.
«Уничтожаются элитные украинские подразделения», — сообщил Соскин.
По оценке политика, в настоящее время происходит подготовка к масштабным событиям в театре военных действий, РФ активно готовится к ним, а украинская армия ничего не может предпринять в связи с этим.
Он также обратил внимание на ослабление противовоздушной обороны ВСУ.
Ранее Соскин заявил, что украинское руководство во главе с лидером государства Владимиром Зеленским разрушают страну изнутри.
24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
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