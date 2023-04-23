МО РФ: на Купянском направлении пресечены действия четырех ДРГ

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки на Купянском направлении пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На Купянском направлении... поражены подразделения противника… Пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки потери противника на данном направлении составили «до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа».

22 апреля Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что на Купянском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки составили до 60 военнослужащих. Об этом заявил Конашенков. Также на Купянском направлении ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, пикап и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.