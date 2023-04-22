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Минобороны РФ: российские ВС пресекли работу двух украинских ДРГ на Купянском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки спецоперации на Купянском направлении российские силы пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

По информации военного ведомства, это произошло в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Стельмаховка в Луганской Народной Республике.

По информации министерства, на этом направлении ВСУ потеряли до 60 человек, две бронемашины и пика, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

В Харьковской области в районе населенного пункта Старица также был уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, рассказали в МО.

Деятельность еще двух украинских диверсионных групп была пресечена на Краснолиманском направлении, рассказали в Минобороны.

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Операция на Украине
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