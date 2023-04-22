Рогов заявил, что ВСУ продолжают использовать ударные БПЛА для атак на Запорожскую АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают использовать ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Боевики ВСУ продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС», — заявил Рогов агентству.

Во время одной из последних атак украинских БПЛА на ЗАЭС, которая, как он утверждает, «произошла не так давно», ударной волной выбило окна турбинного зала четвертого энергоблока станции.

По его словам, в настоящее время жители Запорожской области и «все неравнодушные люди» за свой счет стараются обеспечить охрану ЗАЭС максимальным количеством антидроновых ружей для противодействия беспилотникам.

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа прокомментировал заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что эксперты на ЗАЭС фиксировали обстрелы в районе станции. По его словам, эти слова являются нагнетанием ситуации.