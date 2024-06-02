Три человека пострадали при атаке коптера ВСУ в Курской области

Три мирных жителя пострадали в Рыльском районе Курской области в результате сброса взрывного устройства на автомобиль с украинского коптера в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя», — написал он.

По словам Смирнова, пострадавших доставляют в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь.

1 июня министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в ночь на 29 мая в поселке Теткино Глушковского района с двух украинских дронов были сброшены взрывные устройства на жилые дома.

Ранее Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск.