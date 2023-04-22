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ТАСС: артиллеристы РФ уничтожили САУ «Гвоздика» и гаубицу «Акация» ВСУ в Херсонской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили украинские гаубицу 2С3 «Акация» и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По его данным, ночью в районе Токаревки российские артиллеристы уничтожили украинскую «Акацию» с боекомплектом, а в районе Тягинки — «Гвоздику». В результате погибли десять военных ВСУ.

20 апреля в Минобороны РФ рассказали, что за сутки на Херсонском направлении российские силы уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства и две гаубицы «Мста-Б», принадлежащие украинском армии.

Ранее американский журнал Newsweek писал, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, которое запланировано на 30 апреля.

В качестве возможного направления для контрудара иностранные СМИ со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона называли и левобережную часть Херсонской области.

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