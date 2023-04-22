Российская авиация уничтожила склад с 600 украинскими снарядами РСЗО под Сергеевкой

Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«Авиацией <…> нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня», — сказал Бигма.

На Авдеевском направлении, по его словам, артиллеристы поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Также в районе населенного пункта Острое уничтожена 152-мм гаубица противника Д-20 и 152-м самоходная гаубица рядом с Горняком.

Ранее российские военные уничтожили боеприпасы для гаубицы М777 под Херсоном.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.