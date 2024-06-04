Применение новейшей российской самоходки «Мальва» попало на видео

Появилось видео применения в зоне спецоперации новейшей 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) ВС России 2С43 «Мальва». Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В сообщении уточнили, что САУ «Мальва» поддерживала наступление в Харьковской области.

«Мальва» — аналог французской системы «Цезарь», — отметили на канале.

По данным «Военкоров Русской Весны» установка автоматизирована и может стрелять «в режиме огневого налета». Вооружение способно применить и тактические ядерные снаряды.

Накануне стало известно, что в зоне СВО заметили новейшее российское оружие — самоходки 2С43 «Мальва». Отмечается, что в качестве ходовой платформы на них используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автомобильного завода. Двигатель — ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с. Максимальная скорость по шоссе — до 80 км/ч. Запас хода по топливу — 1000 км.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).