Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Применение новейшей российской самоходки «Мальва» попало на видео

«Военкоры Русской Весны» показали применение колесной самоходки 2С43 «Мальва»

close
100%
Минобороны РФ

Появилось видео применения в зоне спецоперации новейшей 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) ВС России 2С43 «Мальва». Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В сообщении уточнили, что САУ «Мальва» поддерживала наступление в Харьковской области.

«Мальва» — аналог французской системы «Цезарь», — отметили на канале.

По данным «Военкоров Русской Весны» установка автоматизирована и может стрелять «в режиме огневого налета». Вооружение способно применить и тактические ядерные снаряды.

Накануне стало известно, что в зоне СВО заметили новейшее российское оружие — самоходки 2С43 «Мальва». Отмечается, что в качестве ходовой платформы на них используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автомобильного завода. Двигатель — ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с. Максимальная скорость по шоссе — до 80 км/ч. Запас хода по топливу — 1000 км.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами