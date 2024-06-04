Жители Тверской области нашли упавший беспилотник

Жители деревни Мартыново, находящейся в 3 км от города Торжка в Тверской области, обнаружили на территории населенного пункта упавший беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости. Торжок».

Как уточняет портал Afanasy.biz, на дроне не было взрывчатки, однако присутствовала видеокамера. В настоящее время место происшествия осматривают специалисты оперативных служб.

Утром 3 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Вечером прошлого дня сообщалось об уничтожении сразу четырех дронов в регионе.

До этого стало известно, что систему подавления беспилотников отправили в детский лагерь «Орленок».

Ранее дроны атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области.