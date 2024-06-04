Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали слабое место НАТО в случае войны с Россией

AV: база Рамштайн в Германии будет самым слабым местом НАТО в случае войны с РФ

close
100%
Michael Probst/AP

В случае войны с Россией самым слабым местом НАТО станет военная база Рамштайн в Германии. Об этом пишет французский портал AgoraVox.

«Противостояние НАТО и России показало, что у войск НАТО есть много слабых мест по сравнению с российской армией, но есть одно, которое опаснее (для НАТО), чем все остальные вместе взятые, — авиабаза Рамштайн в Германии», — говорится в публикации.

По мнению автора публикации, ликвидация базы Рамштайн в случае конфликта с РФ сделает Североатлантический альянс «слепым и одноруким». Это оставит НАТО без возможности снабжения своих войск.

До этого российский военный эксперт Алексей Леонков говорил, что государства Североатлантического альянса на сегодняшний день фактически участвуют в российско-украинском конфликте, предоставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные космической и воздушной разведки.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами