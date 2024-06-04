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В РФ создали универсального ракетного робота для поля боя

Компания-разработчик «Гумич»: в РФ создан универсальный робот для поля боя

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Гумич/Ростех

Генеральный директор компании-разработчика «Гумич» Александр Гаврилов рассказал о создании универсальной гусеничной платформы «Импульс-М», оснащенной боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, совместно с госкорпорацией «Ростех». Об этом сообщает ТАСС.

«Был создан новейший многоцелевой робот «Импульс-М», который в варианте универсального ракетного робота поля боя, оснащенного боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, сейчас проходит испытания в условиях полигонов», — поделился Гаврилов.

Он добавил, что платформе можно найти гражданское применение из-за модульной конструкции и возможности быстрой конвертации под различные полезные нагрузки.

Грузоподъемность гусеничного шасси робота составляет около 1 тонны. Робот способен везти 500 кг груза в подъем 30 градусов и тянуть на прицепе 1,5 тонны.

До этого ТАСС сообщало, что специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали роботизированную колесную платформу, которую можно использовать в качестве камикадзе в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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