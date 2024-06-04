В РФС объяснили почему болельщики других клубов негативно относятся к «Зениту»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему болельщики других клубов скандируют «Зенит» — позор российского футбола», передает «РБ Спорт».

«Ни в одном чемпионате не любят клубы, которые доминируют. Возьмем пример Франции, — все болельщики, которые следят за чемпионатом, кроме болельщиков «ПСЖ», негативно относятся к его гегемонии», — сказал Дюков.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Динамо» могло завоевать золото, если бы победило «Краснодар» или сыграло вничью.

Ранее в московском «Спартаке» рассказали, как свергнуть «Зенит».